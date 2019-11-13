Нью-Дели, , 06:25 — REGNUM Два крупнейших китайских автопроизводителя SAIC Motor Corporation Limited и Great Wall Motors Company Limited ведут переговоры с американским General Motors о приобретении его последней фабрики в индийском штате Махарштра, сообщает 11 ноября агентство Синьхуа.

Ведущее индийское англоязычное издание Hindustan Times сообщило, что фабрика, распложенная в районе городка Талегаон, может производить до 165 тыс. автомобилей и 160 тыс. силовых агрегатов ежегодно. General Motors продала свою первую фабрику в штате Гуджарат на западе Индии китайской компании SAIC в 2017 году.

Подразделение компании SAIC под названием MG Motor India испытала ошеломительный успех с её дебютным внедорожником Hector, который был выпущен в продажу в июне 2019 года. Теперь, вероятно, компания намерена повторить успех со второй фабрикой.

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