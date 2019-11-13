Южно-Сахалинск, , 06:49 — REGNUM Прямым авиарейсом из Копенгагена на Сахалин доставлены 195 коров голштинской породы. Животные доставлены в рамках инвестиционного проекта компании «Грин Агро Сахалин», которая развивает на острове животноводство, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Коровы провели в полёте 12 часов. Сразу после прохождения таможенных и пограничных процедур, животные доставлены на ферму вблизи населённого пункта Троицкое.

«Грин Агро Сахалин» развивает проект в рамках ТОР «Южная» с общим количеством дойного стада в 3 800 голов. Сейчас на предприятии уже содержатся 874 коровы. С 2018 года компания наладила переработку молока. На предприятия Сахалинской области ежедневно поставляется более 18 тонн сырья. В настоящее время доля молока от коров из Дании на Сахалине составляет 14%. В планах компании создать на Сахалине завод по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, крупные животноводческие проекты в рамках ТОР «Южная» стартовали на Сахалине в 2016 году.