Петропавловск-Камчатский, , 05:55 — REGNUM Правительство Камчатского края закупит региональных наград на 13,13 млн рублей. Все награды — нагрудные знаки — изготавливаются из сплава серебра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным регионального ИА Кам 24 , ранее власти региона заверяли, что закупка наград обойдётся в три с половиной раза дешевле — в 4,08 млн рублей. При этом оговаривалось, что знаков на эту сумму изготовят на 20 лет вперёд.

Самый дорогой нагрудный знак — «За заслуги перед Камчаткой». Он изготовлен также из сплава серебра, вес его — 150 граммов. Таких власти заказали 20 штук. Знак «Знатный оленевод Камчатки» весит 34 грамма, их сделают также 20 штук. Знаки «Знатный рыбак» весят столько же, их заказали 40 единиц. Примечательно, что знаков «За безупречную службу в Камчатском крае» заказано сразу 100 штук, а знаков «Родительская слава» и «За доблестный труд в Камчатском крае» — по 200 штук. Ещё по 200 штук каждого заказано нагрудных знаков «За верность Камчатке», «За заслуги в наставничестве», «Надежда Камчатки». Из медно-никелевого сплава изготовят 200 знаков лауреата государственной премии Камчатского края.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке, согласно данным Росстата, растёт количество плохих кредитных долгов и число бедных. Жители региона покидают его, переезжают в другие субъекты РФ, в надежде найти работу и достойную жизнь.