Хабаровск, , 05:19 — REGNUM Депутаты Законодательной думы Хабаровского края в три раза увеличили бюджет на мероприятия, связанные с контролем над безнадзорными животными. На эти цели из казны в 2020 году будет выделено 37 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бродячие собаки AlexisMartin_mb

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Депутат краевой думы Наталья Коваленко, она же — председатель общества «Зоозащита», объяснила, что увеличение расходов необходимо для цивилизованного контроля за бродячими собаками и кошками. Раньше сумм, выделяемых из бюджета, хватало лишь на то, чтобы ловить и прививать собак. Сейчас их можно будет ещё и стерилизовать, что позволит сократить численность бродячих стай на улицах городов и посёлков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 9 октября стая бродячих собак напала на школьников. Бродячие псы покусали четверых детей.