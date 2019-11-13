Пекин, , 04:49 — REGNUM Китайский гигант электронной коммерции компания JD.com сообщила, что его суммарные продажи с 1 ноября достигли 165,8 млрд юаней ($23,7 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Сразу после полуночи 11 ноября (в так называемый День холостяков) наступил пик торгового ажиотажа. Было продано 10 тыс. единиц смартчасов Huawei GT2 всего за 45 секунд, равно как и более 10 тыс. роботов-пылесосов всего за одну минуту, 100 тыс. микроволновок за пять минут, более 10 тыс. посудомоечных машин за восемь минут и более 20 тыс. фенов Dyson за десять минут, более 10 тыс. iPhone 11 Pro за пять минут и свыше 10 тыс. смартфонов Huawei Mate 30 pro 5G всего за пятнадцать минут.

По данным JD.com, электроника, свежая пища и домашняя утварь стали самыми популярными товарами среди интернет-потребителей во время распродажи «11.11». Продажи 70-дюймовых телевизоров взлетели с 1 по 10 ноября на 400% в годовом исчислении. Также было продано 40 тыс. тонн свежей еды. Интернет-продажи автомобилей взлетели на 318%, а заказы внедорожников взлетели в девять раз за прошедшие десять дней.

Напомним, что 11 ноября в Китае отмечается современный молодежный праздник День холостяка. Иначе этот день еще называют днем шопинга, поскольку интернет-магазины проводят массовые распродажи своих товаров с серьезными скидками. Правда, во многих случаях они оказываются липовыми, ибо продавцы заблаговременно делают накрутку на цену товара, а затем делают на него скидку.

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