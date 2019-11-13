Москва, , 04:49 — REGNUM Добыча сланцевой нефти и газа в США превзойдет добычу нефти и газа в России к 2025 году. Об этом говорится в прогнозе международного энергетического агентства World Energy Outlook.

Добыча нефти Eric Kounce TexasRaiser

Согласно доклада, к 2030 году вклад в увеличение мировой добычи нефти составит 85%, а в увеличение добычи газа — 30%, что позволит США укрепиться на мировом рынке нефтепродуктов в качестве экспортера.

По прогнозам агентства, добыча нефти в России после 2018 года должна регулярно снижаться и в 2025 году упадет до 11,1 млн баррелей в сутки, а к 2040 году будет равняться 9,4 млн баррелей в сутки.

В США размеры добычи нефти должны вырасти. К 2025 году здесь будет добываться 20,9 миллиона баррелей в сутки. К 2030 году Соединенные Штаты выйдут на максимальные показатели — 21,7 млн баррелей в сутки, с которых начнется снижение: в 2040 году этот показатель составит 19,8 млн баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября банк Goldman Sachs скорректировал прогноз по росту добычи нефти в США в 2020 году в сторону уменьшения.

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