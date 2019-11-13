Южно-Сахалинск, , 04:26 — REGNUM Первый индустриальный парк для нефтегазовых проектов создадут на Сахалине. Инвестор проекта — компания «СИП-ТОР», являющаяся резидентом «ТОР «Южная», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ввод объекта намечен на 2023 год. Инвестор планирует вложить в реализацию проекта порядка 8 млрд рублей. На участке в 31,5 гектара, предоставленный Корпорацией по развитию Дальнего Востока, появятся производственно-техническая и ремонтная база для нефтегазовых операторов Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ готовит законопроект, согласно которому регионам будут списаны бюджетные долги за успехи в инвестиционной политике.