Благовещенск, , 03:53 — REGNUM На реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Приамурье в 2020 году планируют направить 667 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин пояснил, что 405 млн рублей будут получены из средств федерального бюджета, а 262 млн предоставит региональный дорожный фонд, пишет EastRussia.

«Сегодня правительство страны уделяет повышенное внимание дорожной отрасли, мы видим колоссальное развитие, внедрение новых технологий, субъектам оказывается финансовая поддержка. Всего на дорожную сеть области в этом году из всех бюджетов мы направили около 700 млн рублей: 405 млн рублей федеральных денег, 99 млн — областных, плюс субсидия в 167 млн рублей. В таком объёме дорожная кампания проходит впервые», — рассказал Александр Зеленин.

Как сообщало ИА REGNUM, Дальневосточные регионы по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по реализации проекта находятся в «красной зоне». Из выделенных Дальнему Востоку из госбюджета 111,2 млрд рублей в 2019 году, освоены только 47,7 млрд.