Одесса, Украина, , 00:54 — REGNUM Первая партия сырой нефти из Ливии выгружена в Одесском морском порту, 12 ноября сообщает пресс-служба порта.

Нефть из ливийского порта Эз-Завия весом 81 282 тонны была доставлена танкером Prometheus Energy. Перегрузка нефти началась вечером 9 ноября, проводилась тремя технологическими линиями и заняла 41 час.

По данным администрации порта, в ноябре предприятие планирует принять танкер с азербайджанской нефтью.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в Одесский порт была доставлена первая партия черного золота из США.

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