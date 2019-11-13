Каракас, , 09:39 — REGNUM В октябре 2019 года, несмотря на блокаду со стороны США, добыча нефти в Венесуэле составила 968 900 баррелей, что на 339 400 баррелей больше, чем в прошлом месяце. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

По данным доклада венесуэльской нефтяной корпорации PDVSA, данные показатели отражают устойчивое восстановление отрасли.

«Если по состоянию на 6 октября уровень добычи нефти едва достигал 629,5 тыс. баррелей, то всего месяц спустя было зафиксировано устойчивое восстановление», — говорится в докладе.

Падение добычи в сентябре корпорация связала с переполнением запасов нефти, вызванным отказом Вашингтона закупать венесуэльские углеводороды.