Ардатов, , 00:39 — REGNUM Ардатовская детская школа искусств вошла в перечень четырех музыкальных образовательных учреждений республики, которым в рамках национального проекта культура планируется выделить президентский грант в размере 5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

По словам директора школы Светланы Коробковой, в школе обучаются 295 музыкантов и танцоров. В настоящее время требуют замены многие музыкальные инструменты, которые служат более 50 лет. Зданию требуется капитальный ремонт и современное оборудование. Также планируется приобрести интерактивные доски с проектором и ноутбуки.

ИА REGNUM напоминает, Ардатовская школа была открыта в 1955 году, в ней работали сначала только два отделения — фортепиано и баяна. В 1979 году было открыто хореографическое отделения и учреждение было преобразована в школу искусств.

В новое здание школа переехала в 1987 году, в 2013 году здесь было открыто художественное отделение.