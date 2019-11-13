Саранск, , 00:25 — REGNUM На саранском заводе «Биохимик» в 2023 году планируется открыть цех по производству препаратов для лечения онкологических заболеваний. Об этом заявил глава Мордовии Владимир Волков в ходе торжественного мероприятия, посвященного 60-летию предприятия, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Эта работа ведется в рамках национальной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, объявленной президентом России Владимиром Путиным. В настоящее время ведется подготовка к регистрации лекарственных препаратов, которая намечена на указанный срок. Это будут новейшие препараты международного уровня, которые еще не производятся в России.

«Лекарства, которые действуют непосредственно на очаг заболевания, не разрушая здоровые клетки. Мы рассчитываем, что «Биохимик» будет обладать одним из самых больших портфелей современных онкопрепаратов», — отметил Волков.

Он добавил, что разработки «Биохимика» помогут сделать эффективную терапию доступной для большого количества пациентов, будут способствовать увеличению продолжительности жизни населения.

Сейчас продукция предприятия активно поставляется в страны СНГ На будущий год запланирован экспорт во Вьетнам, есть предварительные соглашения с Мексикой и Чили. Развиваются деловые контакты с государствами Персидского залива, перспективным направлением является Юго-Восточная Азия.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на предприятии в разной степени разработки находятся более 150 новых современных лекарственных препаратов, основная часть которых — антибиотики. В 2018 году регистрационные удостоверения получили 20 препаратов, в 2019 году — 27 лекарственных средств. В 2020 году планируется регистрация более 40 препаратов различных форм и дозировок.