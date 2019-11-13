Великий Новгород, , 00:22 — REGNUM В Новгородской области проливные дожди и паводок привели к гибели урожая у 52 сельхозпроизводителей в семи районах. Об этом 12 ноября на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в новгородском правительстве заявила министр сельского хозяйства Елена Покровская.

По её словам, пострадали те фермеры, которым не удалось завершить уборку урожая в октябре.

Информация о гибели посевов будет направлена в Минсельхоз России. Покровская отметила, что в короткий срок компенсацию можно получить только за застрахованные посевы.

Читайте также: Пострадавшим от паводка новгородцам пообещали до 11 тыс. рублей компенсации

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенний дождевой паводок затронул территории 11 районов Новгородской области. В регионе с 6 ноября действует режим чрезвычайной ситуации.

Читайте также: В Солецком районе Новгородской области из-за паводка погиб урожай