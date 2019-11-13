Рига, , 00:10 — REGNUM Через контролируемый правительством финансовый институт Altum Министерство экономики Латвии в последние месяцы 2019 и в 2020 году предоставит семьям с детьми гарантий на общую сумму 7,026 млн евро для приобретения жилья — пишет портал LSM.

В рамках этой программы в настоящий момент выделено уже 12,7 тысяч гарантий на сумму 92, 4 млн евро. Гарантии правительства покрывают от 20 до 30% стоимости жилья семей в которых воспитывается четыре ребёнка или больше.

Кроме этого продолжит работу программа по приобретению жилья для молодых, в возрасте до 35 лет, специалистов, получивших высшее или среднее образование. С 1 марта 2018 года Altum выдал 1676 гарантий на сумму 11,95 млн евро. В этом случае, на деле, речь не идёт о больших суммах — от 10 000 до 20 000 евро. Максимум возможен, если в семье более трёх несовершеннолетних.