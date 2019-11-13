Саранск, , 00:08 — REGNUM На заводе «Биохимик» в настоящее время на различных этапах разработки и освоения находятся более 150 современных и высокорентабельных лекарственных препаратов различных фармацевтических групп, большинство из которых антибиотики. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Мордовии по итогам визита на предприятие главы региона Владимира Волкова.

В 2018 году регистрационные удостоверения получили 20 препаратов, в 2019 году — 27 лекарственных средств. А в 2020 году планируется регистрация более 40 препаратов различных форм и дозировок.

Главе республики продемонстрировали процесс выпуска антибиотика азитромицин в форме лиофилизата, который в России производит только «Биохимик». Кроме того, специалисты завода разработали комплекс маркировки лекарственных препаратов, который подразумевает QR-кодирование первичной, вторичной и третичной маркировки продукции. Система активно продается российским и зарубежным компаниям. В России закон об обязательной маркировке лекарственных препаратов вступает в силу с 1 января 2020 года.

12 ноября завод отметил 60-летие.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года на заводе «Биохимик» открыли новый участок по производству не β-лактамных антибиотиков. Запуск нового участка стал начальным этапом полной модернизации производства. В 2016 году на предприятии реализовали еще два инвестпроекта. В частности, строительство корпуса по производству стерильных лекарственных средств. Наряду с традиционными для предприятия лекарственными препаратами в форме ампул и бутылок созданы производственные мощности по производству преднаполненных шприцев и инъекционных растворов малой дозировки различных фармако — терапевтических групп. В течение последних лет на развитие предприятия было направлено около 2 млрд рублей инвестиций.