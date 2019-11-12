Лондон, , 23:48 — REGNUM Январские фьючерсы нефти Brent достигли минимума торгов в $61,84 за баррель, 12 ноября передает агентство Reuters.

В настоящий момент «мировой эталон» восстановился до $62,06 за баррель, однако продолжает находиться в «красной зоне», в минусе на 12 центов (0,19%) по отношению к закрытию прошлой сессии.

Нефть падает в цене, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о скорой торговом соглашении с Китаем и информацию о сокращении запасов в США.

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