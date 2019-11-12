Нижний Новгород, , 23:36 — REGNUM Конкурс по выбору подрядчика на установку новогодней ели и украшение Нижнего Новгорода к новогодним праздникам выиграло ООО «Композиция» (Санкт-Петербург). При объявлении конкурса начальная (максимальная) цена контракта составляла 14,1 млн рублей.

Конечная цена заключенного контракта составила 10,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, подрядчик должен будет расставить и установить светящиеся фигуры снеговиков и оленей, развесить светодиодные гирлянды и украсить новогоднюю ель, закупленную в прошлом году за 10 млн рублей.

После завершения Нового года и Рождества подрядчик должен будет привести город в первоначальный вид.

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