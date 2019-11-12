Нижний Новгород, , 23:25 — REGNUM Здание Дома правительства, которое строится на территории Нижегородского кремля с переменным успехом в течение более чем 10 лет, планируют завершить к 2022 году. Об этом сообщили в региональном управлении по делам правительства и развития кадрового потенциала.

На проведение работ в проект бюджета на 2020 год заложили 125 млн рублей.

Однако, такая сумма требуется лишь для поддержания долгостроя в удовлетворительном состоянии, считает доктор исторических наук Артем Фоменков. Он назвал это решение половинчатым, поскольку главное решение о назначении здания и сроках завершения его возведения может быть принято только на основе концепции развития Нижнего Новгорода в целом и нижегородского кремля в частности, сообщает «Коммерсантъ FM». В настоящее время ни одной из этих концепций не существует.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство ведется с перерывами с 2008 года. В конечном итоге планируется, что в здесь будут концентрироваться чиновники всех министерств и ведомств, которые сейчас работают в разных зданиях. Всего долгострой рассчитан на размещение около 1,2 тыс. госслужащих. Губернатор Глеб Никитин ранее отмечал, что это позволит высвободить огромный объем новых выставочных пространств.