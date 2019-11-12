Тамань, Краснодарский край, , 23:05 — REGNUM Окончание строительства «Ударной» ТЭС в Тамани может быть отложено на два года, сообщил 12 ноября журналистам заместитель российского министра энергетики Евгений Грабчак.

По словам чиновника, инвестору проекта «Технопромэкспорту» Минэнерго РФ не раз помогало в получении технических условий на газоснабжение, которые компания запрашивала. Но, видимо, не все проблемы «Технопромэкспорт» смог решить, отмечает Грабчак.

Напомним, «Ударная» находится в между Анапой и Новороссийском. Новая станция должна обеспечить бесперебойное электроснабжение на юго-западе Краснодарского края.