Екатеринбург, , 22:57 — REGNUM Новая схема размещения киосков в Екатеринбурге была «задержана» депутатами гордумы. Об этом сообщает ЕАН.

В комиссии думы по экономическому развитию не смогли принять решение по новой схеме — её и не одобрили, и не отклонили. Один голос был подана «за», другой — «против», третий член комиссии воздержался.

Теперь проект документа, разработанный мэрией Екатеринбурга, принудительно отправляется на доработку чиновникам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новую схему представила глава комитета по товарному рынку в горадминистрации Елена Чернышева. Согласно проекту документа, с 2020 году все места в схеме размещения киосков будут разыгрываться на специальном аукционе.

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