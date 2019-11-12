Бишкек, , 22:49 — REGNUM Мэрия столицы Киргизии ужесточила правила выдачи частным фирмам и организациям разрешительных документов на проведение земляных работ. Об этом стало известно сегодня, 12 ноября, в ходе встречи вице-мэра Мирлана Амантурова с руководителями городских служб и районных администраций, передает пресс-служба муниципалитета.

Земля Goumbik

Руководство мэрии поручило управлению капитального строительства строго соблюдать нормы законодательства при выдаче ордеров, а перед разрешением на проведение земляных работ обязательно запрашивать у заявителей графики и объемы работ.

Городским службам, санитарно-экологической инспекции и райадминистрациям дано поручение более тщательно осуществлять контроль земляных работ, а также проследить за тем, чтобы каждая организация восстановила элементы благоустройства после завершения строительства объектов.

По итогам совещания вице-мэр Мирлан Амантуров заявил о необходимости создания цифрового реестра земляных работ на цифровой карте города с доступом для каждого жителя столицы Киргизии.