Бишкек, , 22:47 — REGNUM Самый низкий размер прожиточного минимума среди стран-участниц Содружества независимых государств зафиксирован в Киргизии, а самый высокий — в России, передает «Tazabek».

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации национального статистического комитета в республике размер прожиточного минимума в июле — сентябре 2019 года установлен на уровне 4 839 сома (4 407 рублей), что больше показателя аналогичного периода 2018 года на 186 сомов (169 рублей) или на 4%.

Отмечается, что в структуре прожиточного минимума гражданина Киргизии стоимость продовольствия достигает 65%, непродовольственных товаров — 16%, услуг — 17% и налогов — 12%.

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