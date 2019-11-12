Йошкар-Ола, , 22:43 — REGNUM Объем федеральной субсидии, которую получит Марий Эл в рамках реализации проекта строительства Перинатального центра, составит 722 млн рублей. Объем софинансирования проекта из республиканского бюджета составит 32 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

По словам главы минздрава республики Марины Паньковой, эти средства направят на приобретение оборудования и строительство высокотехнологичного корпуса. Общая стоимость объекта — более 1,5 млрд рублей. Она подчеркнула, что такой крупный центр строится за бюджетные средства в республике впервые.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев подчеркнул, что финансирование получено «с большим трудом» и добавил, что будет регулярно лично контролировать все процессы на объекте. Строительство начнется в 2020 году, срок сдачи центра намечен на 2021 год.

Как сообщало ИА REGNUM, на реализацию региональных программ в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Марий Эл в период с 2019 до 2024 года направят 12 млрд рублей за счет всех источников финансирования. Объем средств, направленный на развитие здравоохранения в регионе только в этом году, составит 1,839 млрд рублей.