Душанбе, , 22:39 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Таджикистана получило 57 компьютеров, 57 принтеров и 57 USB-модемов для выхода в интернет. Технику передала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в рамках проекта по укреплению институционального потенциала министерства, который финансирует Европейский союз.

Минсельхоз обязуется передать технику сельхоздепартаментам на местах для сбора данных на полях. Предполагается, что это поспособствует улучшению системы анализа и отчётности.

«Компьютерное оборудование играет большую роль в сельском хозяйствеСельское хозяйство зависит от современных технологий и быстро становится все более заметным в этой сфере. Чтобы участвовать и принимать обоснованные решения в сельскохозяйственной отрасли, люди должны иметь возможность собирать и обрабатывать данные», — уверен представитель ФАО в Таджикистане Олег Гучгельдыев.

По задумке инициаторов, применение компьютеров в сельском хозяйстве позволит более грамотно распоряжаться ресурсами, исходя из полученных данных и их анализа, а также планировать посев, реагировать на потребности фермеров и вырабатывать способы смягчения последствий в случае болезней или распространении вредителей.