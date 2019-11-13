Стокгольм, , 09:31 — REGNUM Согласно данным Службы занятости Швеции, безработица в стране продолжает расти четвертый месяц подряд. Отчет ведомства указывает на частичную вину иммиграции, служащей в качестве объяснения для ухудшающейся ситуации. Об этом 12 ноября сообщила шведская газета Fria Tider.

Служба занятости Швеции опубликовала новые статистические данные, которые показывают, что безработица продолжает расти. Этот показатель растет четвертый месяц подряд.

В конце октября более 358 000 человек были зарегистрированы в качестве безработных. Их число увеличилось на 17 000 за один год. Сейчас уровень безработицы составляет 7,1% по сравнению с 6,9% в этом же месяце прошлого года.

«В настоящее время данный рост также затрагивает лиц, находящихся без работы в течение длительного периода, число которых впервые увеличилось с июля 2018 года», — говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.

«Рост долгосрочной безработицы связан с замедлением роста экономики, а также с тем фактом, что все меньше людей субсидируют занятость. Риск долгосрочной безработицы выше среди людей с более незащищенным положением на рынке труда», — заявила Анника Сунден, руководитель аналитического отдела Службы занятости Швеции.