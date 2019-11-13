Гётеборг, Швеция, , 09:14 — REGNUM В Швеции до конца следующего года каждый второй автобус будет работать на электричестве. Количество станций для зарядки электромобилей увеличивается. Так, Гётеборг, расположенный на юго-западе Швеции, действительно может гордиться собой, когда речь идет о переходе автомобилей на возобновляемые источники топлива. Об этом 12 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

По словам обычного жителя Швеции Роджера Седерберга, он очень обеспокоен сложившейся ситуацией. Основанием для его переживаний служит тот факт, что в Гётеборге заправка машины электричеством обходится в два раза дороже, чем покупка обычного бензина.

«С этим нужно что-то делать, иначе я не думаю, что люди продолжат покупать электромобили», — говорит Роджер Седерберг.

Власти Гетеборга инвестировали немало средств в установку общественных станций, где частные лица могут заряжать электромобили энергией. В настоящее время в муниципалитете Гетеборга насчитывается 815 публично зарегистрированных пунктов зарядки.