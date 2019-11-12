Москва, , 21:30 — REGNUM О резком падении цен на свинину в России сообщили крупные производители, 12 ноября передаёт РБК.

Информация получена от группы «Черкизово» и других крупных производителей. По данным «Черкизово», за год свинина подешевела на 14%.

Как сообщил глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв, оптовые цены за год снизились на семь-восемь процентов. А у некоторых поставщиков свинина подешевела ещё сильнее.

Так, у «Русагро» в III квартале этого года цена снизилась на 23%, а с января по октябрь — на 14%. Снизились цены, отмечает издание, и у ретейлеров: свинина подешевела почти на один процент за год, по данным на октябрь.

При этом говядина подорожала в рознице почти на шесть процентов, курятина — на один процент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России стали больше покупать круп и меньше свежих овощей из-за подорожания последних.

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