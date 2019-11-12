Душанбе, , 21:25 — REGNUM С начала 2019 года цена на золотые мерные слитки, продаваемые Нацбанком Таджикистана, выросла в среднем на 16,9%.

Так стоимость пятиграммового золотого слитка за вышеуказанный период повысилась на 16,4%, десятиграммового — на 16,7%, двадцатиграммового — на 17%, пятидесятиграммового — на 17,2%, стограммового — на 17,3%.

Цена продажи и покупки мерных слитков весом 5,10, 20, 50 и 100 грамм в Таджикистане определяется согласно цене за тройскую унцию — 31,1 034 768 грамм по итогам ежедневного межбанковского фиксинга в Лондоне и устанавливается в национальной валюте. Помимо этого стоимость мерных слитков зависит от транспортных и страховых расходов, таможенных пошлин и затрат на их изготовление.

Также цена приобретаемого слитка золота зависит от его веса: чем меньше слиток, тем дороже будет стоимость каждого грамма золота.

Золотые мерные слитки может приобрести как юридическое, так и физическое лицо. Для этого необходимо иметь при себе соответствующие документы — удостоверяющие личность и подтверждающие представителя юрлица.

Напомним, что мерные слитки золота весом 5,10,20, 50 и 100 грамм Национальный банк Таджикистана выпустил в свободное обращение 12 июня 2017 года. При этом сырьё для изготовления слитков добывается непосредственно на территории Таджикистана, а всё производимое в Таджикистане золото приобретает министерство финансов и Нацбанк страны.