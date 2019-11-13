Сеул, , 08:54 — REGNUM Китайские туристы стали значительно реже ездить в Южную Корею за последние три года. Турпоток из КНР упал на 41%, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В 2018 году Южную Корею посетили 4,8 млн китайских туристов — в 2016 году этот показатель равнялся 8,07 млн человек. Негативная динамика обусловлена политическими причинами, главным образом, решением Сеула о размещении американских систем противоракетной обороны THAAD, предназначенной, как считают в Пекине, не столько для защиты от Северной Кореи, сколько для подрыва системы ПВО Китая. Пекин в ответ ввёл ограничения на туристические поездки в Южную Корею, которые были отменены лишь в 2019 году.

В то же время, аналитики отметили восстановление туристического потока из КНР после снятия ограничений: за первые 9 месяцев 2019 года число туристов достигло 4,45 млн человек, превысив прошлогодний показатель.