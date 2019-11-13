Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 13 ноября, Госдума в первом чтении рассмотрит проект поправок к федеральному бюджету 2019 года, в котором заложены более пессимистичные, по сравнению с началом года, прогнозы по профициту госсметы, сообщает ИА REGNUM.

Так, в частности, доходы госказны в 2019 году должны составить 19,970 трлн рублей. Правительство уже ранее ожидало, что показатель достигнет такого уровня, но весной Минфин пересмотрел свои расчёты и прогнозировал доходы в сумме 20,175 трлн рублей. Однако затем правительство вернулось к изначальным прогнозам. Как отмечают в правительстве, это связано, в частности, со снижением сырьевых цен.

При этом правительство не намерено сокращать расходы — наоборот, они вырастут на 195 млрд рублей и по итогам 2019 года достигнут 18,489 трлн рублей.

За счёт изменения расчётов, Минфин пересмотрел свои ожидания по профициту госсметы. Так, по итогам 2019 года он должен был составить 1,881 трлн рублей, что почти равно 1,7% от ВВП. По новым прогнозам, доходы превысят расходы на 1,481 трлн рублей, что составляет 1,4% от ВВП.

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