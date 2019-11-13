Пхеньян, , 08:47 — REGNUM Сельское хозяйство Северной Кореи сильно пострадало от неблагоприятных погодных условий. Эксперты уже фиксируют дефицит урожая некоторых культур в 2019 году, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Согласно докладу швейцарского аналитического центра GEOGLAM, сильнее всего от засухи и паводков пострадали провинции Южная и Северная Хуанхэ, а также Южная Пхёнан — наиболее плодородные регионы страны. В сентябре значительная доля урожая была уничтожена мощным тайфуном Линлин.

Ситуацию усугубляют жёсткие международные санкции в отношении КНДР, из-за которых наблюдается дефицит топлива в сельском хозяйстве, удобрений и продуктов питания в целом. В то же время, Пхеньян отказался от гуманитарной помощи со стороны Южной Кореи, правительство которой намеревалось отправить на Север 50 тысяч тонн пшеницы. По данным ООН, в настоящий момент 40% северокорейцев регулярно недоедают и нуждаются в гуманитарной помощи.