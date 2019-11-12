Лондон, , 19:52 — REGNUM Мировые нефтяные цены растут после публикации анализа Genscape о сокращении запасов нефти в США, 12 ноября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту январские фьючерсы Brent выросли на девять центов (0,14%), до $62,27 за баррель. Декабрьские фьючерсы WTI подорожали на 17 центов (0,30%), до $57,03 за баррель.

По информации Genscape, с 1 по 8 ноября запасы сырой нефти в американском Кушинге сократились примерно на 1,2 миллиона баррелей.

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