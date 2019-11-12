Москва, , 19:46 — REGNUM «Неделя Российского Интернета» (Russian Internet Week, RIW 2019), пройдет в Центре Международной Торговли в Москве в начале декабря.

RIW уже в 12-й раз объединит крупных отраслевых игроков, их проекты, инвесторов и представителей государства. RIW зарекомендовал себя как экспертная и образовательная площадка для конструктивного профессионального диалога, межотраслевого общения, диалога с властью, обмена опытом и достижениями IT-сферы.

Опираясь на опыт предыдущих лет и запрос со стороны отрасли, в 2019 году RIW ставит перед собой задачу стать центральной площадкой диалога государства и бизнеса, что отражается в программе форума и специальных мероприятиях. С 2019 года RIW приобретает статус важнейшего профессионального GR-мероприятия IT-отрасли.

Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Леонид Левинна пресс-конференции, прошедшей в Москве, рассказал о том, как на площадке RIW будет выстроен диалог между интернет-отраслью и государством.

«Отечественной ИТ-отрасли необходимо формировать систему саморегулирования, и становится более консолидированной. Государство сегодня лишь заполняет пустоту в регулировании интернет-отрасли. Отмечу также, что ключевые игроки Рунета должны объединить усилия в области защиты собственных интересов и интересов нашей страны. Надо отдать должное организаторам RIW — — они трансформируются вместе с отраслью. Ежегодно им удается осветить на мероприятии самые актуальные темы и тренды. Кроме того, RIW не один год становилась тем местом, где принимались важнейшие для отрасли решения. Главные темы взаимодействия государства и бизнеса мы и обсудим на Неделе Российского Интернета, а именно: Big Data, цифровая экономика, Искусственный интеллект, малый бизнес, eCommerce Data economy, Шеринговая экономика, IT-Кадры», — отметил Леонид Левин.

В текущем году Russian Internet Week впервые проходит в условиях цифровой трансформации российского общества и новых приоритетов, обозначенных в нацпроекте «Цифровая экономика». Поэтому ключевой идеей Russian Internet Week стала важность IT-технологий для граждан и делового сообщества, «электронный импульс» для улучшения жизни россиян и развития интернет-бизнеса.

«Москва на форуме будет представлять особую концепцию, вписанную в обновленный формат Недели. Это вариант развития технологичного мегаполиса в современном мире — города, близкого своим жителям, интересного туристам, полезного науке, бизнесу, экономике. Столица покажет собственный цифровой уровень, основанный на изучении глобальных практик, но освоенный на месте. Этот опыт уже востребован городами-миллионниками, а какие-то элементы пригодятся и в других городах России. Мы планируем провести две экспертные встречи заранее, а на RIW всех приглашаем в специальную зону «Точка.Москва», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

«Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации поддерживает мероприятие уже на протяжении 12 лет с 2008 года и для нас площадка RIW — это, в первую очередь, возможность в открытом формате обсудить с представителями бизнеса и экспертного сообщества первые результаты, вызовы и надежды, связанные с реализацией Национальной программы «Цифровая экономика», а также поставить задачи на следующий год. Отмечу, что министерство будем масштабно интегрировано в программу Недели Российского Интернета», — рассказал помощник Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Евгений Новиков.

«В рамках Недели российского интернета мы намерены рассказать о том, как выстроена система мер поддержки проектов по реализации данных дорожных карт: уже сегодня наши инструменты позволяют обеспечить поддержку на любой стадии технологической готовности — от идеи и прототипирования до пилотных внедрений и тиражирования. Стоит отметить, что бОльшая часть проектов, которые в этом году находятся на стадии тестирования и пилотирования, в следующем году буду полноценно запущены. При этом мы планируем и дальше развивать нашу систему для того, чтобы обеспечить поддержку разных типов проектов — как малых и средних, так и комплексных, инфраструктурных. С этой целью, например, прорабатывается возможность формирования новых механизмов финансирования, таких как венчурные и прямые инвестиции. Об этих и других направлениях развития мы планируем подробнее поговорить 12 и 13 декабря в ЦМТ», — отметил Евгений Новиков.