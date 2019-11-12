Москва, , 19:47 — REGNUM Снятие моратория на продажу земли приведёт к революции и гражданской войне на территории всей Украины. Об этом 12 ноября заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Парламентарий отметил, что новая власть поставила снятие моратория на продажу земли главной своей целью и рассчитывает за счёт денег, которые она получит, показать какой-то успех на Украине.

«Вопрос земли был вопросом трёх русских революций. И на Украине готовится нечто похожее. Потому что все равно власть эти деньги разбазарит, вывезет за границу, и начнутся истории, кому это попало в руки. Вот что начнётся. Украина готовит себе революцию», — сказал Затулин.

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