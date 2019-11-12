Бишкек, , 19:33 — REGNUM Внешнеторговый оборот Киргизии в январе — сентябре 2019 года составил $5 млрд (более 319,5 млрд рублей) и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизился на 2,8%. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета республики сегодня, 12 ноября.

Отмечается, что при этом экспортные поставки увеличились на 11,7%, а импортные поступления, напротив, сократились на 7,3%.

Объем торговли Киргизии с другими государствами-членами Евразийского экономического союза за девять месяцев текущего года превысил $1 млрд 960 млн (около 125,3 млрд рублей), что в сравнении с соответствующим периодом минувшего года меньше на 2,9%.

При этом зафиксировано сокращение как экспортных поставок — на 3,6%, так и импортных поступлений — на 2,8%.

Наибольшая доля взаимной торговли республики со странами-участницами ЕАЭС пришлась на Россию — 61,4% от общего объема и на Казахстан — 36,4%.