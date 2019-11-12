Москва, , 19:32 — REGNUM Почти 23 тысячи школьников 5−7 классов подали заявки на участие в Олимпиаде Кружкового движения НТИ. Junior (входит в президентскую платформу «россия — страна возможностей»).

Всего на весь школьный трек олимпиады Кружкового движения НТИ в этом году зарегистрировались 80 995 учеников 5−11 классов из всех регионов России.

Из общего числа участников олимпиады около 58 000 — старшеклассники (учащихся 8−11 классов). Соревнования для них в этом году проводятся по 29 инженерным направлениям, два из которых — региональные. 16 из этих профилей включены в перечень Российского Совета олимпиад школьников (РСОШ, II и III уровень). Это означает, что победители получат 100 баллов по ЕГЭ, а также преимущества при поступлении в ведущие инженерные вузы страны.

«С этого года АНО «Россия — страна возможностей» совместно с «Платформой НТИ» и Кружковым движением НТИ проводит олимпиаду и для учащихся средних классов. По итогам заявочной кампании мы получили почти 23 000 заявок от учащихся 5−7 классов. Это хорошее начало, и мы надеемся, что опыт участия в олимпиадных соревнованиях НТИ будет и увлекательным, и полезным для наших участников», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Среди участников 5−7 классов мальчиков примерно в два раза больше, чем девочек, а у старшеклассников разрыв сократился по сравнению с прошлым годом — девушек в этом сезоне уже 40% (в 2018—2019 годах — 35%).

В пятерке лидеров по количеству поданных на школьный трек заявок — Московская область (18 579), Санкт-Петербург (7 211), Нижегородская область (6 650), Новосибирская область (6 473) и Москва (5 188).

Параллельно с регистрацией проходил первый дистанционный отборочный этап. В ходе первого заочного тура старшеклассников ожидали задания по профильным предметам, а ученики 5−7 классов должны были выбрать одну из пяти технологических сфер и выполнить межпредметные задания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior для учащихся 5−7 классов проходит в два этапа, поэтому всех участников, успешно прошедших заочный отбор, ждут в финалах — они состоятся в 16 городах: Великом Новгороде, Владивостоке, Волгограде, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Казани, Королёве, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Уфе, Чебоксарах, Якутске и Ярославле.

Во время финального этапа школьникам предстоит разбиться на команды и решить инженерные задачи, используя современное технологическое оборудование: 3D-принтеры, лазерные резаки, квадрокоптеры и др. Финалистам потребуются практические навыки и компетенции в области программирования, 3D-моделирования, основ электроники и схемотехники.

«Количество участников Олимпиады Кружкового движения НТИ заметно выросло с прошлого года, что говорит о востребованности и перспективности образовательной среды, которую мы формируем уже пятый год. Заметный прирост общего числа участников-школьников мы получили за счет учащихся средних классов. Число заявок, поступивших на юниорский трек, вдвое превысило наши ожидания — несмотря на то, что он проводится впервые. То есть уже в 10−12 лет у школьников есть активный интерес к инженерному творчеству и современным технологиям. Мы выявляем таких мальчиков и девочек, даем им возможность примерить на себя роль взрослых инженеров, показываем им не только соревновательные форматы, но и образовательные — например, проектные школы «Практики будущего». Можем предположить, что на базе начального интереса, который заметили и поддержали, вырастет карьерный путь профессионала высокого класса, способного ускорить прорыв страны в будущее», — отметил президент Ассоциации технологических кружков Алексей Федосеев.

Участников 8−11 классов, набравших проходной балл, ждет второй отборочный этап — он тоже проходит дистанционно, но уже в командах, которым предстоит решить междисциплинарные комплексные задачи по тематике профиля. Финалы традиционно пройдут в формате интенсивной командной работы: участники будут искать лучшее решение реальной технологической проблемы — например, оптимальный алгоритм обработки данных или проектировать эффективную автономную робототехническую систему.

В 2019/2020 году организаторами олимпиады выступают Кружковое движение Национальной технологической инициативы, Российская венчурная компания и Агентство стратегических инициатив; соорганизаторами Олимпиады Кружкового движения НТИ. Junior являются президентская платформа «Россия — страна возможностей» и «Платформа НТИ». В числе вузов-организаторов соревнований — Московский политехнический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Томский политехнический университет, Дальневосточный федеральный университет, Университет Иннополис.

Генеральным партнером соревнований выступает компания «Аэрофлот», также олимпиаду поддерживают благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», ПАО «Газпром», «Роскосмос», ПАО «Ростелеком», Фонд инфраструктурных и образовательных программ «Роснано», ПАО «ОАК», ПАО «Компания Сухой», фирма «1С», Movavi, BiTronics Lab, ООО «Центр робототехники», «Полюс-НТ», «АСРоботикс», Epic Games, BIOCAD, «ИнСитиЛаб», МИЦ «Композиты России», компания «Лоретт», VoltBro, COEX, НИУ МИЭТ.