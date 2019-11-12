Бишкек, , 19:30 — REGNUM Объем валового внутреннего продукта Киргизии в январе-октябре 2019 года составил около 455 млрд сомов (416,3 млрд рублей) и по сравнению с январем-октябрем 2018 года увеличился на 5,7%. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета сегодня, 12 ноября.

Без учета предприятий по разработке крупнейшего киргизстанского золоторудного месторождения «Кумтор» объем ВВП сложился в сумме 406 млрд сомов (371,5 млрд рублей) и возрос лишь на 3,3%.

Инфляция за это время в целом по республике выросла на 1,2% по сравнению с началом текущего года. Это обусловлено ростом цен на пищевые продукты, безалкогольные и алкогольные напитки, табачные изделия, а также увеличением тарифов на услуги.

Объем промышленной продукции составил около 224 млрд сомов (204,9 млрд рублей) и по сравнению соответствующим периодом минувшего года увеличился на 14%

Произошло это за счет роста производства основных металлов — на 31,7%, добычи металлических руд — на 21,6%, текстиля — на 20,4%, одежды — на 20,2%, добычи сырой нефти и природного газа — на 13,7%, а также угля — на 8,3%.

Положительные тенденции наблюдались и в сельском хозяйстве Киргизии, где рост объемов составил 1,8%, а также в оптовой и розничной торговле — 4,6%, в строительстве — 9,4%.