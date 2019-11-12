Ульяновск, , 19:25 — REGNUM В Ульяновской области с начала годы после прокурорского вмешательства была погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 109 млн рублей, сообщает надзорное ведомство. Должниками являются не только коммерческие предприятия, но и муниципальные предприятия и поселения.

В частности, ведомством установило, что МУП «Чердаклыэнерго» в сентябре 2019 года не принимало надлежащие меры к своевременной и в полном объеме оплате труда 29 работников. Размер задолженности оценён в 420 тыс. рублей. В отношении директора возбуждено административное дело, внесено представление.

В прокуратуре отмечают, что «аналогичные факты выявлены в МКП «КОМХОЗ», ФГУСХП «Ульяновское» ФСИН России», а также администрациях Игнатовского городского поселения, Старомаклаушинского и Тагайского сельского поселений. Долги по зарплате здесь образовались перед 119 работниками. После вмешательства прокуратуры в ноябре погашено около 1 млн рублей задолженности. Общий размер долгов не сообщается.

Всего с начала 2019 года возбуждено 411 дел об административных правонарушениях, в суды направлено свыше 2,4 тыс. заявлений, инициировано возбуждение девяти уголовных дел. После прокурорского вмешательства погашены зарплатные долги на 109 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области задолженность по заработной плате в сентябре превысила 1 млн рублей, что на 10,3% выше, чем было в августе. Число работников, перед которыми сложилась задолженность, за месяц выросло с шести до 19. Рост долгов по заработной плате начался с июля 2019 года — на тот момент задолженность в регионе составляла 701 тыс. рублей перед двумя работниками.