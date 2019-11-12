Курск, , 19:24 — REGNUM В Курской области собрано почти пять миллионов тонн сахарной свёклы при средней урожайности 507 центнеров с гектара. Как сообщила пресс-служба областной администрации, сахарные заводы уже переработали 2,5 млн тонн культуры и получили 388 тысяч тонн сахара.

В регионе продолжается уборка кукурузы на зерно, а остальные сельскохозяйственные культуры уже убраны. Кукурузы собрано 1 млн 176 тыс. тонн при средней урожайности более 89 центнеров с гектара.

В десяти районах уборка культуры завершена. Самая высокая урожайность — в Черемисиновском районе (126 ц/га), Пристенском (166) и Медвенском (100).