Ханты-Мансийск, , 19:22 — REGNUM В Югре появиться новая особая экономическая зона. На сегодняшний день рассматривается несколько территорий региона, заявила на пресс-конференции 12 ноября губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«Почему бы не Нягань?», — предложила глава ХМО.

Впрочем, об особой экономической зоне в Нягани говорилось и ранее, так как в этом муниципалитете самая дешёвая электроэнергия в регионе.

Отметим, директор департамента экономического развития ХМАО Николай Милькис в июле 2019 года заявлял, что в Нягани планирует реализация нескольких технопарков, которые будут ориентированы на распространение производств на муниципальные образования, расположенные рядом.