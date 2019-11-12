Сеул, , 19:34 — REGNUM Правительство Республики Корея ожидает рекордного дефицита средств в государственной системе страхования здоровья. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

По итогам 2019 года, по прогнозам аналитиков, дефицит достигнет 2,7 млрд долларов. Причиной негативной динамики стало расширение государственного финансирования на покрытие таких расходов, как УЗИ, МРТ, а также палат интенсивной терапии. Таким образом, дефицит увеличивается уже второй год подряд: в 2018 году он составил 150 млн долларов, а ранее на протяжении 7 лет наблюдался профицит.

Благодаря многолетнему профициту государственной службе страхования жизни удалось накопить 18 млрд долларов, однако теперь он начал сокращаться. Как ожидается, в 2019 году резерв сократится до 16 млрд долларов.