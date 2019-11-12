Москва, , 18:52 — REGNUM Правительство Москвы намерено изъять порядка 1062 объектов недвижимости для строительства инфраструктуры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября, об этом заявила замглавы Минэкономразвития Виктория Абрамченко в ходе заседания Госдумы.

«Сейчас в работе у правительства Москвы для размещения объектов инженерной инфраструктуры, это транспортно-пересадочные узлы, это строительство новых станций метро, находится порядка 1062 объектов недвижимости, которые необходимо изымать у правообладателей», — заявила Абрамченко.

По ее словам, «стоимость этого имущества будет определяться действительно на день, предшествующий дню принятия решения об изъятии».