Сеул, , 19:38 — REGNUM Показатель урожайности риса в Южной Корее снизился до отметки в 4 миллиона тонн. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Эксперты связывают негативную динамику главным образом с неблагоприятными погодными условиями, а также сокращением площадей, пригодных для возделывания культуры. Согласно данным Статистической службы, урожайность риса в стране в 2019 году составила 3,74 миллионов тонн, что на 3,2% меньше, чем в 2018 году. Это самый низкий показатель с 1980 года, когда Южная Корея собрала только 3,55 миллиона тонн риса. Сокращение урожая в 2019 году произошло в результате того, что в сентябре на Южную Корею обрушился сильнейший тайфун, разрушивший многие рисовые плантации.

Рис является основным продуктом питания для корейцев, но в последние десятилетия его потребление неуклонно снижается — в основном из-за изменений в рационе питания жителей. При этом правительство страны стимулирует производство для поддержки фермеров.