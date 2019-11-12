Сеул, , 19:28 — REGNUM Совокупная задолженность домохозяйств в Южной Корее продолжает расти ускоренными темпами. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на исследование Банка Кореи.

В октябре долг домохозяйств вырос на 6,2 млрд до 750 млрд долларов — темпы роста оказались на 50% выше, чем в сентябре. Значительную часть — 65% задолженности составляют ипотечные кредиты, обеспеченные недвижимостью. Экономисты прогнозируют, что этот показатель продолжит увеличиваться на фоне снижения Банком Кореи ключевой ставки, что делает кредиты доступнее.

Регулятор также обратил внимание и на рост объёма кредитования корпоративного сектора: в октябре южнокорейские компании взяли столько же кредитов, сколько и физические лица, а их совокупная задолженность увеличилась до 613 млрд долларов. Эксперты предупреждают, что подобный объём долгов, тем более — темпы их роста, могут представлять опасность для экономики страны.