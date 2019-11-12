Сеул, , 19:18 — REGNUM Острый конфликт Южной Кореи и Японии, который длится с июля 2019 года, дорого обошёлся южнокорейским авиакомпаниям: они потеряли 685 миллионов долларов. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо"со ссылкой на доклад Корейской ассоциации гражданской авиации.

Убытки воздушных перевозчиков выросли на фоне падения пассажиропотока из Южной Кореи в Страну восходящего солнца сразу на 43%, по данным на октябрь. Южнокорейцы в массовом порядке стали отказываться от поездок в Японию в рамках национального антияпонской бойкота. Ассоциация призвала правительство выделить авиакомпаниям субсидии на компенсацию убытков. Аналогичные меры уже предпринимались в 2015 и 2008 годах.

Конфликт разгорелся после решения Токио ввести ограничения на экспорт в Южную Корею ключевых промышленных компонентов, необходимых для производства полупроводников и электроники. По оценкам экспертов, это привело к сокращению экспорта данных товаров из Южной Кореи и замедлению роста ВВП на 0,1%, а также вызвало рост националистических настроений в Южной Корее.