Москва, 12 ноября 2019, 18:31 — REGNUM Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей, так как, может быть, просто не заинтересован в этом, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM Кроме того, он обратил внимание на то, что есть ещё проблема сохранности информации, так как ранее у Сбербанка с этим были проблемы, и теперь, «обжегшись на молоке», руководство этого финансового учреждения «дует на воду».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российские правоохранительные органы выявили и задержали человека, подозреваемого в крупномасштабной краже персональных данных банковских клиентов, в том числе держателей карт Сбербанка.
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