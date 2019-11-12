Москва, , 18:31 — REGNUM Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей, так как, может быть, просто не заинтересован в этом, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM Кроме того, он обратил внимание на то, что есть ещё проблема сохранности информации, так как ранее у Сбербанка с этим были проблемы, и теперь, «обжегшись на молоке», руководство этого финансового учреждения «дует на воду».

Герман Греф Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Наконец есть проблемы с законодательством об отмывании денег и выводе денег из страны, — сказал Делягин. — Учитывая масштаб работы Сбербанка, [если СБП заработает], это будут огромные потоки, за которые Сбербанк может начать нести ответственность. И соответственно ему надо подстраховаться от обвинений, что очень сложная задача. Кроме того, я вполне допускаю, что Система быстрых платежей является конкурентом для той бизнес-модели, которая принята в Сбербанке, и поэтому он может быть не заинтересован во внедрении Системы быстрых платежей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российские правоохранительные органы выявили и задержали человека, подозреваемого в крупномасштабной краже персональных данных банковских клиентов, в том числе держателей карт Сбербанка.

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