Архангельск, , 18:31 — REGNUM Открытие пансионата для пожилых людей и инвалидов в Архангельской области может быть отложено на неопределенный срок: объект не могут подключить к системе водоотведения.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, по плану, пансионат должен быть введен в эксплуатацию в ближайшее время и уже в апреле 2020 года принять первых постояльцев. Но проблемы с подключением здания к сетям водоотведения ставzт проект под угрозу срыва. Не будет канализации — разрешения на открытие пансионата никто не даст.

Инвестор указывает на то, что администрация города отказывается брать на баланс бесхозные пока сети, видимо, ввиду их ветхого состояния — для ремонта потребуются немалые деньги. Однако представитель городской администрации заявил, что данный вопрос будет рассмотрен буквально через неделю и город возьмет эти сети на баланс, но найти в муниципальном бюджете средства на ремонт будет всё же проблематично.

Губернатор поручил в срок до 10 декабря представить комиссии варианты решения этого вопроса, чтобы открытие пансионата откладывать не пришлось.

«Я не собираюсь решать технические вопросы за инвесторов, но создать соответствующие условия для реализации проектов в срок мы обязаны», — заявил Игорь Орлов.

Добавим, что строительство пансионата — приоритетный инвестиционный проект Архангельской области. Как сообщало ИА REGNUM, из-за сложностей с подключениtм к электросетям в Пинежском районе может быть сорван еще один приритетныq инвестпроект — строительство лесоперерабатывающего комплекса.