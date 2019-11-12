Ханты-Мансийск, , 18:44 — REGNUM В Югре железная дорога до Ханты-Мансийска появится не скоро. Данный проект если реализуется, то в десятилетней перспективе. Однако на ближайшие пять лет строительство железнодорожного узла в столице ХМАО не запланировано, сообщила на пресс-конференции 12 ноября глава Югры Наталья Комарова.

Напомним, в ходе встречи с руководителем Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым 24 мая 2019 года Наталья Комарова обсуждала строительство железнодорожной ветки «Салым — Ханты-Мансийск — Приобье» протяженностью 200 километров. Колесников отметил лишь, что сооружение данной ветки заложено в стратегии развития железнодорожной отрасли до 2030 года.

То есть до Ханты-Мансийска придётся, как и прежде, добираться либо на самолете, либо на автотранспорте. Ближайший железнодорожный узел расположен в 250 км от столицы Югры.

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