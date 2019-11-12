Москва, , 18:23 — REGNUM Производить и продавать пивные напитки крепостью выше 7% следует только на экспорт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Производители пивных напитков предлагают снять действующее сегодня ограничение по продаже пива, крепостью не более 7%. Для этого необходимо изменить технический регламент Евразийского экономического содружества, отмечают производители алкоголя в замечаниях рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании. Новые нормы могут оказаться выгодными для экономики РФ, считает Авакян.

«Если вырастет производство слабоалкогольных напитков, то это, безусловно, принесет выгоду экономике — будут новые рабочие места, увеличится добавочная стоимость и так далее. В то же время, нужно учитывать, что любое увеличение допустимой крепости алкоголя может привести к росту пьянства среди населения, что особенно актуально в условиях кризиса или экономической стагнации», — считает Авакян.

Так, уверен он, к любому нововведению по снятию ограничений в области продажи алкоголя следует относиться очень аккуратно, чтобы учитывать не только экономические, но и социальные последствия.

«Наиболее актуально это было делать, если бы производство шло в основном на экспорт — в таком случае действительно будут скорее положительные изменения, нежели отрицательные», — считает Авакян.

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