Киев, , 18:23 — REGNUM Горняки шахты «Горная» в подконтрольной Киеву части Луганской области отказались выходить на поверхность, протестуя против невыплаты заработанных ими денег, сообщает 12 ноября глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его информации, возмущённые невыплатами заработной платы шахтёры решили «после завершения работы в первую смену не подниматься на поверхность и начать акцию протеста под землёй».

Волынец утверждает, что общая задолженность по выплатам заработной платы шахтёрам уже достигла отметки 1,559 млрд гривен.

На шахту приехали представители местных властей, уже пообещавшие выплаты в ближайшее время.

«Однако горняки уже не очень верят обещаниям власти и поэтому вынуждены начать акцию протеста в подземных условиях», — пояснил Михаил Волынец.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре текущего года работники шахты «Бужанская» также отказались подниматься из забоев, требуя выплаты долгов по зарплате.

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